Maria é o nome mais popular no Tocantins, segundo o Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa aponta que mais de 93 mil pessoas no estado receberam esse nome. Entre os sobrenomes, Silva se destaca ao ser registrado em 288.482 pessoas no estado (veja lista abaixo).\nOs dados foram publicados nesta terça-feira (4). No Brasil, Maria é o nome mais popular com mais de 12 milhões de registros, seguido por José com mais de 5 milhões.\nNo ranking de nomes no Tocantins, Ana ocupa o segundo lugar com 34.641 registros, seguida de José (34.276), João (32.034) e Antônio (18.865). Conforme o IBGE, os nomes mais comuns no estado têm origem hebraica e latina. Veja o significado de alguns deles:\nMaria tem origem no hebraico (Miriam) e significa "vidente" ou "senhora soberana";