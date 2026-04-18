-wepink_virginia_anapolis.mp4 (1.3399775)\nUm depósito de aproximadamente 3.300 m² da marca WePink, em que a influenciadora digital Virginia Fonseca é sócia, foi interdidata na Av. Brasil Sul, no bairro São João em Anápolis, na região central de Goiás. O caso aconteceu nesta sexta-feira (17). Há produtos empilhados em praticamente toda a área do imóvel. De acordo com a fiscalização, o estabelecimento operava de forma totalmente irregular perante o município e órgãos reguladores.\nO POPULAR procurou a empresa WePink e até a última atualização desta matéria não teve nenhum retorno.\nEntre as principais irregularidades constatadas estão a ausência de alvará de funcionamento, alvará sanitário, certificado do Corpo de Bombeiros (Cercom) e autorização de funcionamento de empresa (AFE), documento obrigatório emitido pela Anvisa para atividades de armazenamento e distribuição desse tipo de produto. Também não foi identificado responsável técnico ou legal presente no local no momento da ação.