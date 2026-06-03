Rafaela Carvalho Nunes tinha o sonho de se tornar médica veterinária e formar uma família ao lado do companheiro (Arquivo pessoal/Rafaela Carvalho Nunes)\nRafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, que faleceu após ser baleada durante um ataque a tiros junto com seu namorado em Dianópolis, no sudeste do Tocantins, era filha caçula e querida pela família. Entre seus sonhos estavam cursar medicina veterinária, se casar e construir uma família, disse a mãe de Rafaela ao Jornal do Tocantins nesta quarta-feira (3). Rosilda Rodrigues Carvalho descreveu a filha como uma pessoa calma, afetuosa e muito ligada à família.\nEla era uma ótima menina, maravilhosa, querida de todo mundo”, afirmou Rosilda.\nDe acordo com a mãe, Rafaela era filha caçula e havia casado com Pedro há cerca de 3 meses. Descrita como uma pessoa calma