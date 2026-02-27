Manicure afirma ter pago mais de R$ 18 mil por empréstimo de R$ 2,5 mil; Ministério Público e Corregedoria da Polícia Militar apuram denúncia de ameaças e possíveis crimes militares (Reprodução/Instagram Rhainna Lima e TV Anhanguera)\nA manicure que assumiu uma dívida de R$ 2,5 mil de um empréstimo com a policial militar Rhainna Lima afirma que já pagou mais de R$ 18 mil e ainda não conseguiu quitar a dívida. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e pela Corregedoria da Polícia Militar. As informações são exclusivas da TV Anhanguera.\nDe R$ 2,5 mil, foi para R$ 11 mil. De R$ 11 mil, foi para R$ 36 mil. De R$ 36 mil, já está em não sei quantos mil. Ela não para, não tem condições. Aí ela começou com as ameaças dela”, contou a manicure que assumiu a dívida que a irmã contraiu com a policial.