Policial nega as acusações e afirma ser vítima de um golpe; Ministério Público e Corregedoria da PM investigam o caso após denúncias de ameaças por dívida de empréstimo (Reprodução/Instagram Rhainna Lima e TV Anhanguera)\nA manicure que assumiu uma dívida de R$ 2,5 mil de um empréstimo com a policial militar Rhainna Lima afirma que já pagou mais de R$ 18 mil e ainda não conseguiu quitar a dívida por conta dos juros. Em entrevista para a TV Anhanguera, a manicure descreveu ameaças da tenente e os juros abusivos que estavam sendo cobrados.\nDe R$ 2,5 mil, foi para R$ 11 mil. De R$ 11 mil, foi para R$ 36 mil. De R$ 36 mil, já está em não sei quantos mil. Ela não para, não tem condições. Aí ela começou com as ameaças dela", contou a manicure que assumiu a dívida que a irmã contraiu com a policial.