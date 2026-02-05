Lula e Alexandre de Moraes (Joédson Alves/ Agência Brasil)\nOs mandados de prisão falsos contra o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foram colocados no sistema do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) por um adolescente de 15 anos, conforme a Polícia Civil.\nUm adolescente é o responsável pela questão da inserção dos mandados de prisão para o presidente e o ministro. Houve uma inserção de dados, alteração de dados no banco do CNJ e, com essa alteração, nós recebemos da Delegacia de Crimes Cibernéticos uma investigação do núcleo de inteligência do CNJ. O sistema de justiça é seguro. O que aconteceu foi uma questão de vulnerabilidade talvez da máquina dos servidores. Pode ser por malware, por vírus. Então, eles perderam as suas credenciais, seja acessando links maliciosos, e tiveram ali a captura do seu usuário e senha do sistema”, explicou a delegada Sabrina Leles, do Núcleo de Inteligência do Tribunal de Justiça de Goiás