PMTO/Divulgação ()\nA Polícia Civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão em três quartéis da Polícia Militar e contra quatro policiais militares nesta quinta-feira (6). A investigação tem relação com a suposta execução de Jefferson Lima Borges, de 25 anos.\nOs PMs são investigados por suspeita de envolvimento na morte de Jefferson. O caso aconteceu em setembro de 2025, quando o corpo do jovem foi encontrado com marcas de tiro às margens da TO-181, em Sandolândia.\nOs mandados foram autorizados pela 1ª Escrivania Criminal de Araguaçu. Os investigados são um tenente e três soldados da PM. Os nomes não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nAs ordens foram cumpridas no 4º Batalhão da Polícia Militar, na 7ª Companhia Independente de PM de Alvorada e no pelotão da PM em Araguaçu, além de endereços ligados aos policiais.