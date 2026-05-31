Uma mulher investigada por envolvimento com organização criminosa acabou presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-153, em Araguaína, no norte do Tocantins. A suspeita viajava em um caminhão-trator quando os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto durante consultas aos sistemas de segurança.\nSegundo a PRF, a ordem judicial está relacionada ao crime de integrar ou promover organização criminosa e tem validade até maio de 2038. Após a confirmação do mandado, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.\nLutador espanca menino até desmaiar após briga com o filho por causa de futebol no Jardim Goiás, diz família\nAcidentes fatais e batida em ônibus de dupla sertaneja: três casos tiveram a mesma dinâmica no Tocantins