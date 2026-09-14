Conhecida como “Malu Navalha”, Maria Luiza da Silva Araújo Lopes, de 22 anos, foi presa em Lagoa da Confusão, no oeste do Tocantins, suspeita de integrar uma organização criminosa investigada por agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Ela era considerada foragida após ser alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Mulher é presa suspeita de integrar grupo de agiotagem e extorsão\nA prisão preventiva foi cumprida pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) no último domingo (13). O JTo tentou localizar a defesa da foragida, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nSegundo a investigação, Maria Luiza tinha participação ativa nas cobranças feitas pelo grupo. Imagens de câmeras de segurança e outros elementos reunidos pelos investigadores apontam que ela abordava devedores e fazia cobranças acompanhadas de ameaças.