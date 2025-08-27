Um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Antônio Carlos Alves Guimarães, de 38 anos, em Araguaína, norte do Estado, foi preso em Santana do Araguaia (PA). O homem é o segundo investigado por envolvimento no crime, que aconteceu no dia 17 de maio deste ano. Com ele foi apreendida uma arma e munições.\nO assassinato foi por volta das 23h na Rua Araguaia, Setor Noroeste. Na época, policiais militares encontraram o corpo de Antônio Carlos caído no lote baldio. Ele tinha duas perfurações possivelmente feitas com arma de fogo nas costas e uma na nuca.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Suspeito de matar homem em terreno baldio e polícia procura 2º envolvido\nDe acordo com a Polícia Civil, o segundo envolvido estava no município paraense quando foi localizado com o apoio da Polícia Civil do Pará (PC-PA), na terça-feira (26). O primeiro suspeito foi preso por equipes da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Araguaína em 26 de junho deste ano.