Os dois suspeitos de tráfico de drogas que estavam sendo procurados pela polícia na Operação Entre Rios foram mortos em confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (24). O total de mortos no cerco chegou a seis.\nA operação começou no fim de semana, quando um avião foi interceptado em uma pista clandestina entre Paranã e São Salvador, na região sudeste do Tocantins. A ação conjunta foi realizada pela Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado de Goiás, com apoio da PM do Tocantins.\nLogo após o flagrante no local, os criminosos fugiram para a mata e quatro acabaram morrendo após trocarem tiros com a polícia. No local foram encontrados galpões e cerca de 500 quilos de pasta-base de cocaína.\nOs militares seguiram em cerco na região. Na noite desta terça-feira (24), segundo a PM, as equipes policiais novamente foram recebidas com disparos de arma de fogo em uma área de mata e revidaram.