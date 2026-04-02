Detran/TO orienta condutores sobre o Programa Bom Condutor e os benefícios da renovação automática (Félix Carneiro/Governo do Tocantins)\nO “Programa Bom Condutor” apresenta resultados positivos ao revelar que 9.591 motoristas do estado renovaram gratuitamente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital. Segundo dados do Ministério dos Transportes, isso representa uma economia superior a R$ 7 milhões em taxas, exames e procedimentos administrativos.\nSegundo o Detran, o Tocantins ocupa a segunda posição no ranking de renovações automáticas, ficando atrás apenas do Pará na Região Norte, onde, ao todo, mais de 68 mil condutores já utilizaram o benefício. O programa entrou em vigor no final de 2025.\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, ressalta que a medida impacta positivamente a população e a segurança no trânsito, além de reduzir custos e facilitar o acesso aos serviços. Já para o presidente do Detran/TO, Hercy Filho, a política pública visa reconhecer o bom condutor e incentivar comportamentos seguros.