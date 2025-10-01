Duas listas com notificações para motoristas que possuem alguma infração de trânsito foram divulgadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). São 804 autuações e os condutores têm 30 dias para apresentar defesa.\nOs dados estão disponíveis no Diário Oficial do Estado de terça-feira (30). As listas podem ser conferidas entre as páginas 74 e 79.\nClique aqui e acesse o Diário.\nAs multas foram registradas entre os dias entre os dias 21 de agosto e 27 de setembro de 2025. O motorista pode pagar o valor com 20% de desconto até o dia 27 de outubro. Caso decida entrar com recurso para contestar a infração, o condutor deve procurar a Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).\nCriança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em acidente em rodovia\nFalta de sinalização em obra causou acidente que deixou quatro feridos após carro cair de ponte, diz polícia