Quase metade dos casos de estupro de vulnerável no Tocantins aconteceu dentro de residências, apontam dados oficiais da SSP (Marcelo Casal/Agência Brasil)\nDados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Tocantins apontam que mais de 73% dos registros de estupro de vulnerável em 2025 aconteceram durante o dia. O levantamento integra a estatística oficial de violência contra a mulher no estado.\nAo longo do ano o Tocantins registrou 731 vítimas desse tipo de crime. A média mensal alcança 60 ocorrências. O volume representa duas pessoas em situação de vulnerabilidade violentadas por dia no estado.\nA maior parte dos casos ocorreu entre segunda e sexta-feira. Dentro de residências concentram 49,8% das ocorrências, quase a metade dos casos, o que confirma o ambiente doméstico como principal local da violência sexual contra vulneráveis.