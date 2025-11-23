Nos últimos cinco anos, foram registrados 731 acidentes envolvendo animais nas rodovias federais no Tocantins. Entre esses casos, 131 animais morreram por atropelamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Falta de atenção no trânsito e a degradação do meio ambiente podem estar relacionados às causas desses acidentes.\nConforme os dados da PRF, no período de 2021 a 2025, 468 animais foram recolhidos das estradas e 1.956 animais vivos foram afastados das pistas.\nVeja o vídeo no JA2: Mais de 700 animais foram atropelados em rodovias que cortam o TO nos últimos 5 anos\nEm Araguaína, três capivaras foram atropeladas em janeiro de 2025. Os animais foram encontrados mortos às margens da Marginal Neblina. Já em setembro deste ano, um jacaré com mais de 2 metros morreu após ser atropelado por um carro na BR-242, em Formoso do Araguaia.