Dos veículos registrados no Tocantins, 673.857, ainda estão com o licenciamento em aberto. O número representa 70,87% de toda frota do estado. Para regularizar o licenciamento é necessário quitar primeiro o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O prazo pagamento dos dois valores termina nesta quarta-feira (15).\nO Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO) emitiu um alerta para os donos de veículos. A taxa é obrigatória e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).\nPenalidades\nSe o dono do veículo deixar de pagar o licenciamento ou o IPVA, estará sujeito a uma infração de trânsito gravíssima. A penalidade inclui sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa no valor de R293,47 e retenção do veículo até que a situação seja regularizada. Além disso, há ainda uma multa administrativa de R$ 36,86 aplicada sobre o imposto a partir do dia seguinte ao vencimento.