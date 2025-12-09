Desde que a Carteira Nacional de Identidade (CIN) passou a ser emitida no estado, em janeiro de 2024, mais de 500 mil tocantinenses emitiram o novo documento. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Governo Federal.\nO novo documento irá substituir o Registro Geral (RG) e sua primeira via é gratuita. Segundo o governo do Tocantins, o estado tem até 2032 para realizar a substituição completa do antigo RG pela nova identidade.\nEm Palmas, esses agendamentos para a emissão do novo documento devem ser realizados no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Para acessar a plataforma de serviços, é preciso realizar o cadastro no gov.br.\nComo solicitar\nPara fazer a solicitação do documento, a população de Palmas deve acessar o site do Portal de Serviços do Governo do Estado. Os agendamentos podem ser feitos todos os dias, a partir das 9h.