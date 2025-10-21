Durante uma abordagem na BR-153, em Gurupi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 53,2 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. As drogas eram transportadas em uma mala no bagageiro de um carro. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (21).\nO nome do homem não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nConforme a PRF, o carro foi parado no quilômetro 678, após os policiais perceberem que a traseira dele estava baixa. Na abordagem, o motorista informou que havia recebido o veículo na cidade de Alvorada para deixá-lo no Maranhão.\nFamília diz que tentou afastar jovem de marido antes de feminicídio: 'Falava que ia acabar com a vida dela', diz irmã\nVítima de acidente na BR-153 é identificada; batida envolveu dois carros\nVídeo mostra retirada de carreta com ácido sulfúrico do Rio Tocantins quase dez meses após queda de ponte