Estudantes cadastrados no Programa Cartão do Estudante, em Palmas, têm até a próxima segunda-feira (31) para enviar a declaração de matrícula atualizada referente ao segundo semestre de 2026. O documento é obrigatório para a manutenção do benefício e para a liberação de novas recargas do transporte coletivo urbano.\nSegundo a Secretaria Municipal da Juventude e Esportes (Sejuves), o programa atende atualmente 364 estudantes na capital. A atualização cadastral tem como objetivo garantir que o benefício seja destinado apenas a alunos regularmente matriculados.\nPara continuar recebendo o benefício, os estudantes devem enviar a declaração de matrícula atualizada para o e-mail da coordenação do programa: grepjuventude2024@gmail.com.\nMPTO apura suspeita de vazamento de prova em concurso da Prefeitura de Araguaína