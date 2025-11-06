Duas listas com notificações para motoristas que possuem alguma infração de trânsito foram publicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). São mais de 3 mil de multas registradas. Os motoristas têm até 30 dias para apresentar defesa.\nAs listas foram divulgadas no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (3). O motorista pode pagar o valor com 20% de desconto até o dia 1ª de dezembro. Caso decida entrar com recurso para contestar a infração, o condutor deve procurar a Junta Administrativa de Recurso de Infrações (Jari).\nAo todo, são seis páginas contendo uma lista com as placas dos veículos, o órgão que fez a autuação, o número do auto de infração, a data e hora em que foi cometida, além do código da ocorrência. As listas começam na página 55 e vão até a página 60 do Diário.\nConfira aqui