Mais de 26 mil mudas de plantas nativas devem ser plantadas durante este período chuvoso, em Palmas. Segundo a prefeitura, a preparação do solo e das covas com adubo e calcário começou a ser realizada na Avenida Siqueira Campos, no plano diretor sul da capital.
A ação faz parte do Plano de Arborização 'Clima 360º', realizado pela Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA). O projeto está previsto para ser realizado no dia 17 de dezembro deste ano.
Conforme a prefeitura, a expectativa é que até o ano de 2028, Palmas tenha cerca de 200 mil árvores plantadas por toda a região.
"O Plano de Arborização 'Clima 360º – Arboriza Palmas' prevê o plantio de 26 mil mudas de espécies nativas, somente neste período chuvoso. "Estamos iniciando um dos maiores esforços de arborização da história de Palmas", afirmou o secretário executivo da FMA, Wender Fernandes.