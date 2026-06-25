Carga apreendida foi carga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil (ASCOM/ 7ª CIPM)\nMais de 230 quilos de pasta base de cocaína, escondidos em pneus do eixo e no compartimento do estepe de um caminhão, foram apreendidos em Alvorada, no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 48 anos, abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata.\nA ação aconteceu na tarde de quarta-feira (24), na rodovia TO-373, após troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre um veículo suspeito de transportar drogas. Com base nos dados compartilhados, os policiais fizeram a abordagem e iniciaram vistoria no caminhão.\nDurante a inspeção, foram localizados diversos tabletes de uma substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando cerca de 239 quilos.\nRecém-nascido é reanimado por bombeiro após nascer em banheiro de casa