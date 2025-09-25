O Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) abriu um processo seletivo para estágio. São 210 vagas para estudantes de diversos cursos de graduação e pós-graduação. Os valores da bolsa-auxílio variam entre R$ 1,2 mil e R$ 2 mil.\nVeja edital aqui\nOs interessados devem se inscrever de forma gratuita de 24 de setembro a 9 de outubro pelo site do CIEE. São 109 vagas imediatas para alunos de graduação, com carga horária de 20h semanais – cumpridas em 4h diárias. A bolsa-auxílio é de R$ 1.260.\nJá para a pós-graduação, a jornada é de 30h semanais – seis horas diárias. A bolsa -auxílio é de 2 mil. Além da bolsa, os estagiários terão direito a um auxílio-transporte de R$ 9,70 por dia.\nO processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva online com 30 questões de múltipla escolha e depois entrevista presencial.