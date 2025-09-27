Mais de 100 cabeças de gado furtadas em São Miguel do Araguaia (GO) foram localizadas durante uma ação da Polícia Militar no interior do Tocantins. Parte do rebanho foi encontrado morto. Segundo a PM, sete pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime.\nOs animais foram furtados na quinta-feira (25) em uma propriedade rural em Goiás.\nDepois disso, as polícias do Tocantins e Goiás iniciaram uma operação conjunta e fizeram buscas pelas cidades de Peixe, Jaú e Cariri do Tocantins, além de São Miguel do Araguaia (GO).\nSegundo a PM, durante a ação, foram presos o motorista do caminhão utilizado no transporte do gado, o caseiro de uma propriedade e outros suspeitos, totalizando sete prisões. Armas de fogo também foram apreendidas.\nOs nomes dos investigados não foram informados e o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.