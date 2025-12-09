Mais de 1,2 mil famílias foram aprovadas para a seleção de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Porto Nacional, região central do estado. Os candidatos foram avaliados conforme os critérios do programa.\nAs listas foram publicadas no Diário Oficial do município, nesta segunda-feira (8). Ao todo, foram realizados 1.525 cadastros e 1.248 famílias foram consideradas aptas a seguir no processo.\nAcesse aqui as listas completas.\nDe acordo com a prefeitura, famílias que não aparecem em nenhuma das listas foram automaticamente reprovadas ou excluídas pelo sistema do programa habitacional, juntamente com a Caixa Econômica Federal.\nConforme o município, a primeira lista dos aprovados é destinada a famílias que se encaixam na faixa 1 do programa, ou seja, que possuem uma renda bruta familiar máxima de R$ 2.850.