O maestro da banda escolar de Goiânia é suspeito de passar a mão em uma aluna durante uma viagem para apresentação da banda. Segundo o relato da mãe da vítima à TV Anhanguera, o maestro passou a mão no corpo da aluna na frente de outras pessoas, na ida, no local do evento e na volta da viagem.\nEle passou a mão no corpo dela, né, nas nádegas e depois nos seios. Praticamente no meio de todo mundo, ele não teve pudor nenhum ali. Quando chegaram nesse local de apresentação, ele chegou a convidar a minha filha para ir ao banheiro com ele e perguntou se ela queria ir ao banheiro com ele, ela falou que não”, contou a mãe da aluna.\nO nome do maestro não foi divulgado e, por isso, o g1 não obteve contato com a defesa dele para um posicionamento. A Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc) informou, por meio de nota, que o maestro era professor com contrato temporário e foi desligado da rede pública estadual de ensino (confira o posicionamento na íntegra ao final da reportagem).