A madrasta de Isabelly de Oliveira Assumpção, que morreu afogada em 2022 dentro de uma máquina de lavar em Cascavel, no Paraná, foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão por abandono de incapaz com resultado em morte. A informação foi confirmada ao UOL pela defesa da ré, Suzana Bazar.\nA condenação foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Cascavel em 24 de junho. Ainda cabe recurso e, por isso, Suzana poderá recorrer em liberdade.\nIsabelly tinha 3 anos quando morreu, em 7 de maio de 2022. No momento do afogamento, ela estava sob os cuidados da madrasta. A menina morava com a mãe e passava os fins de semana com o pai, na casa onde ele vivia com Suzana.\nAcusada de matar empresário e jogar corpo de ponte é condenada a 24 anos de prisão\nMãe e filho condenados por matar estudante na porta de escola vão ter de pagar R$ 300 mil em indenizações