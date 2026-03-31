Moradores da Arne 53, em Palmas, estão em alerta após cinco saguis serem encontrados mortos com suspeita de envenenamento. O caso, que aconteceu na segunda-feira (23), foi registrado em vídeo por um morador da região e mobilizou a Prefeitura da capital, que iniciou ações de vigilância para descartar doenças graves, como a raiva e a febre amarela.\nVeja reportagem do Bom Dia Tocantins: Cinco macacos são encontrados mortos em praça de Palmas\nAo Jornal do Tocantins, a Prefeitura informou que notificou o Ministério da Saúde e esteve no local para análise e providências. De acordo com a administração, as equipes iniciaram a conferência das vacinas dos moradores e intensificaram o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da febre amarela (veja a íntegra ao final desta reportagem).