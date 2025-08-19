Um policial militar de folga salvou a vida de um menino que se engasgou em um supermercado. A mãe entrou em desespero ao ver que a criança não conseguia respirar e pediu ajuda. Rapidamente, o militar aplicou a manobra de Heimlich e desobstruiu as vias aéreas da criança.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Policial de folga salva criança engasgada em frente a supermercado\nO caso aconteceu em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, no sábado (16). O coronel PM Márcio Antônio Barbosa, comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins elogiou a conduta do policial. "Esta é a essência do que significa ser um policial militar: estar pronto para servir e proteger a qualquer momento, dentro ou fora do horário de serviço", afirmou.\nA manobra de Heimlich é uma técnica de compressão abdominal para desobstruir as vias aéreas. Ela é utilizada em casos de emergência por asfixia provocada por um pedaço de comida ou algo que fique preso nas vias respiratórias, impedindo a respiração.