A técnica em enfermagem Rebeca Amorim se assustou ao ver o filho João Pedro, de 9 anos, após ele ter sido atacado por abelhas da cabeça aos pés. Em entrevista ao g1, Rebeca disse que a criança estava muito inchada e gritou para que os vizinhos chamassem uma ambulância o mais rápido possível. João Pedro segue internado e, até o momento, não há previsão de alta.\nQuando cheguei perto e vi aquele monte de ferroadas, perguntei se ele [João Pedro] estava com muita dor. Ele respondeu: 'Não, mamãe, Jesus estava aqui comigo. Foi ele que me salvou'. Eu acredito muito [em milagres]. Ele falou com uma voz muito natural, como se realmente houvesse alguém ali com ele o tempo todo", revelou Rebeca.\nJoão Pedro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Uberlândia Medical Center (UMC), hospital que fica em Minas Gerais. Segundo a mãe, o estudante precisou fazer hemodiálise para tratar uma insuficiência renal causada pelo ataque.