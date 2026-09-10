Laise Sousa se acorrentou em frente ao Ministério Público (Reprodução/TV Anhanguera)\nA dona de casa Laise Sousa Carvalho se acorrentou ao portão do Hospital Geral de Palmas (HGP) e, depois, em frente ao Ministério Público do Estado (MPE), para cobrar a transferência do filho Kauan, de 5 anos, para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP). O menino precisa passar por uma cirurgia cardíaca de alta complexidade e aguarda transporte em UTI aérea.\nVeja vídeo no JA 1 ª Edição: Mãe se acorrenta em frente ao MP para conseguir transferir filho de hospital\nSegundo a mãe, o processo está parado à espera da emissão de um laudo médico atualizado pela equipe da UTI Pediátrica do HGP. O documento é necessário para comprovar que a criança tem condições clínicas de realizar a viagem em uma UTI aérea.