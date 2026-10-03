O menino Kauan, de 5 anos, não poderá fazer a cirurgia cardíaca que precisa devido a outros problemas de saúde, segundo a mãe, Laise Carvalho. As informações foram publicadas nas redes sociais da mãe na sexta-feira (2), após uma reunião da equipe médica do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP).\nInfelizmente não tem nada para se fazer pelo Cauã. Ele tem muitos problemas neurológicos, no pulmão, e não dá para fazer nada por ele. A sensação que dá é que eu lutei tanto e morri na praia. Deus sabe que eu tentei o melhor. O risco de mexer nele e ele morrer é muito alto. Então não dá para fazer nada por ele", explicou em um vídeo.\nA criança está internada em São Paulo desde o dia 25 de setembro. Nesse período, Kauan chegou a fazer tomografia craniana, tomografia torácica e encefalograma, além de ter passado pelo cateterismo na última terça-feira (29).