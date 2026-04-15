"Ana Cecília era amorosa, carinhosa com todos, os colegas amavam ela", disse a mãe (Reprodução / Instagram Tais Oliveira)\nA mãe de Ana Cecília, de 11 anos, utilizou as redes sociais para prestar homenagem à filha, que morreu após prender a cabeça na janela de casa, em Itumbiara, no sul de Goiás. Na publicação, ela relatou a convivência com a menina e mencionou a dificuldade em compreender a perda.\nMinha menina, meu tudo. 11 anos Deus me emprestou você. Foi algo sem explicação. Eu olho e a sensação é que você vai chegar. Esses 11 anos foram dedicados a você. Você se foi e eu fiquei em paz porque fiz tudo por você”, escreveu Tais Oliveira.\nEm entrevista à repórter Letícia Fiuza, do g1 Goiás, a mãe informou que a filha era próxima dos colegas e tinha hábitos comuns à rotina da idade, como interesse por roupas, perfumes e maquiagem.