Graciele de Melo de Lima Moraes, de 23 anos, publicou uma foto ao lado da filha, Helena Lima de Moraes, de 2 anos, pouco antes do ônibus em que viajavam tombar na BR-122, em Iraquara, na Bahia. A criança morreu no acidente, que também deixou outras seis pessoas mortas.\nA foto foi publicada por Graciele dentro do ônibus da empresa Real Maia, momentos antes do acidente. Na legenda, ela escreveu: “De volta para casa, que Deus abençoe nossa viagem”.\nMãe e filha voltavam para Palmas após visitarem a avó de Helena, em Pernambuco. A menina morreu no local do acidente. Graciele sobreviveu e está internada no Hospital Regional da Chapada, em Seabra (BA), com fraturas nas pernas.\nO acidente aconteceu na noite de sexta-feira (25). O ônibus fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Palmas (TO) e transportava 24 pessoas, sendo 22 passageiros e dois motoristas. O veículo saiu da pista e tombou na rodovia.