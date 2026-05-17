Flavenir Moreira, de 47 anos, morreu em um acidente entre duas motos em Caldas Novas, região sul de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas mulheres, de 22 e 62 anos, ficaram feridas, já a dona de casa morreu ainda no local. Menos de dois meses antes, a vítima perdeu a filha Josiane Moreira Costa, que era servidora municipal.\nSegundo a prefeitura, as outras vítimas são mãe e filha. A mãe foi levada para o Hospital São Marcos, em Itumbiara, com fratura de tíbia e fíbula. Já a filha, está na internação da UPA de Caldas Novas, a tomografia apresentou contusão cerebral e a paciente permanece confusa e nauseando.\nO acidente de Flavenir aconteceu na última sexta-feira (15), na Avenida Nações Unidas. Em relato enviado ao g1 pela Prefeitura de Caldas Novas, os bombeiros encontraram Flavenir sem sinais vitais e outras duas mulheres de 22 e 62 anos em estado grave, porém conscientes.