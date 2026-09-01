-VÍDEO: APP AVISA ESCOLA (1.3450854)\nUma mãe que percebeu o desgaste na hora de buscar o filho na escola decidiu transformar o problema em uma solução. Priscila Martins, de 38 anos, administradora e empresária, criou um aplicativo para organizar e agilizar a saída dos alunos da Escola Municipal Izabel Esperidião Jorge, em Goiânia. O aplicativo se chama Escola Avisa, e faz parte do movimento EcoPlay Brasil, que envolve ações sustentáveis dentro das escolas para trazer consciência ambiental.\nA ideia surgiu depois que Priscila começou a observar a rotina na porta da escola onde o filho, Victor, de 10 anos, estuda. Segundo ela, havia filas de pais dos dois lados da rua e nem sempre a ordem de chegada correspondia à ordem de saída dos estudantes.\nEntão, às vezes, o pai que chegava primeiro, nem sempre era o primeiro que pegava o aluno”, conta em entrevista ao jornal O POPULAR.