Uma fabricante de biscoitos foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização, por danos morais, para uma mãe após a filha dela ter uma reação alérgica ao comer um doce chamado Suspiro. Segundo a sentença, a mãe tinha comprado o produto cuja embalagem que dizia ser "zero lactose", mas a criança acabou tendo uma reação grave, pois é alérgica à proteína do leite de vaca\nA decisão ainda cabe recurso. O JTo solicitou um posicionamento à fabricante dos doces, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.\nA decisão foi assinada pelo juiz Océlio Nobre da Silva, na 2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Guaraí, no dia 15 de setembro de 2025. No documento, o juiz afirma que foi comprovado que a embalagem do produto dizia ser zero lactose, mas as informações nutricionais indicavam a presença de lactose no doce.