Neide Martins Arruda Pardinho, de 54 anos, e a filha Riianne Aguillene Arruda Pardinho, de 35 anos, estavam retornando de viagem em família quando morreram em um acidente de trânsito junto com a mãe e avó, Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos. A caminhonete em que elas estavam capotou na BR-010, entre o povoado Príncipe e a cidade de Paranã.\n“Elas eram evangélicas e cantoras missionárias. Muito amorosas, alegres, meigas e carinhosas. Tentavam ajudar a todos, até esqueciam delas mesmas, sempre honestas e fiéis a Deus. Minha avó era cuidadora e protetora em tudo, não tenho palavras para descarecer ela”, disse Micael Martins sobre a tia, prima e avó.\nNeide Martins era cabeleira e Riianne Aguillene era técnica de enfermagem. Mãe e filha moravam em Lajeado, região central do estado. Segundo Micael, elas duas estavam em Goiás visitando a família e sua avó decidiu passear no Tocantins aproveitando a viagem de retorno.