Uma mãe foi presa suspeita de manter o filho acorrentado a cama e em condições desumanas. Segundo a Polícia Civil (PC), o filho permanecia amarrado pelos braços e pernas durante grande parte do dia, inclusive quando ficava sozinho na residência. A Polícia Civil investiga a mulher pelos crimes de tortura e maus-tratos.\nA prisão aconteceu na sexta-feira (15), em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. O nome da suspeita não foi divulgado por isso, o g1 não localizou a defesa dela até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a polícia, o homem apresentava sinais de contenção prolongada nos punhos e tornozelos, extrema debilidade física e condições de falta de higiene. O filho ainda recebia alimentação de forma irregular e dormia em uma área externa improvisada da casa, exposto ao frio, vento e chuva.