-Acidente Goiás (1.3355957)
Um acidente na BR-050 deixou quatro mortos nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela Ecovias Minas Goiás, concessionária localizada no trecho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), o solicitante do atendimento informou que um veículo caiu de uma ponte (assista ao vídeo acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 165 da BR-050, próximo ao município de Campo Alegre de Goiás, no sentido Brasília. Ao POPULAR, a Ecovia Minas Goiás informou que o acidente aconteceu por volta das 13h e que a PRF de Catalão realizou atendimento. Segundo os bombeiros, o caso aconteceu na zona rural de Campo Alegre de Goiás.