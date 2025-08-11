Uma mulher de 37 anos e um jovem de 19, mãe e filho, foram presos por suspeita de envolvimento em caso de estupro de vulnerável registrado em Filadélfia, norte do estado. Os dois tinham fugido para o Maranhão, mas foram localizados para cumprimento do mandado de prisão nesta segunda-feira (11).\nSegundo a Polícia Civil, a investigação descobriu que a mulher, usando bebida alcoólica, atraiu a menor para uma casa, onde o crime aconteceu. Depois do estupro, mãe e filho ainda teriam dado à vítima uma 'pílula do dia seguinte', medicamento usado para evitar gestações.\nA vítima procurou uma delegacia e, acompanhada da mãe, registrou um boletim de ocorrência contra os suspeitos pelo crime de estupro de vulnerável.\nOs nomes dos presos não foram divulgados e o JTo não conseguiu contato com as defesas.\nAcidentes de trânsito matam cinco pessoas e deixam pelo menos nove feridos no fim de semana