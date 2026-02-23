Mãe e filho morrem após sofrerem choque elétrico, em Goiás (Reprodução/Redes Sociais)\nLuzia e Herbert Andrade, de 66 e 42 anos, que morreram após sofrer um choque elétrico em Itaguaru, na região central de Goiás, tinham terminado de construir a casa em que moravam há pouco tempo, segundo a família. Em entrevista ao g1, Sara Andrade, sobrinha e prima de Luzia e Herbert, disse que os dois eram inseparáveis e saíam da roça todos os domingos para ir à igreja.\nMãe e filho morreram quando estavam lavando uma sementeira com uma lavadora de pressão na fazenda em que moravam, segundo a família. O acidente aconteceu na tarde do dia 14 de fevereiro.\nSegundo Sara, o marido de Luzia morreu há cerca de um ano por complicações de uma cirurgia cardíaca, deixando a esposa e os dois filhos. A partir daí, Herbert tomou ainda mais as responsabilidades como chefe da família, já que era solteiro.