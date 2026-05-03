Maria Renata de Merces Rodrigues e Kaio Rodrigues Matos, mãe e filho acusados pela morte de um estudante na porta da escola, foram condenados a pagar R$ 300 mil em indenizações. Além desse valor, os dois também foram condenados a quase 70 anos de prisão. O estudante de 14 anos foi morto e dois adolescentes ficaram gravemente feridos após uma briga na frente de uma escola em Anápolis, a 55 km de Goiânia.\nA decisão do júri foi proferida nesta quarta-feira (29). O crime aconteceu em fevereiro de 2024. A defesa de Maria Renata informou que o julgamento foi considerado justo do ponto de vista processual, mas que irá recorrer da decisão (leia a nota da defesa na íntegra ao fim do texto).\nSegundo a defesa de Kaio Rodrigues, há circunstâncias relevantes que não foram devidamente consideradas na fixação da pena, especialmente no que se refere à dosimetria e que também vai recorrer da decisão (leia a nota da defesa na íntegra ao fim do texto).