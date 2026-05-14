A Polícia Civil do Tocantins cumpriu, na manhã desta quinta-feira (14), seis mandados de busca e apreensão em Palmas durante a Operação Tigre de Areia, que investiga a exploração de jogos de azar em plataformas digitais. Entre as investigadas estão uma influenciadora digital e sua mãe, suspeitas de movimentar mais de R$ 20 milhões em cerca de um ano.\nDe acordo com a corporação, as investigações apontam a existência de uma estrutura organizada voltada à divulgação de plataformas ilegais de apostas online, além da realização de sorteios sem autorização legal.\nOs nomes delas não foram divulgados, e por isso o JTo não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nSegundo a Polícia Civil, a principal investigada declarava renda mensal inferior a R$ 4 mil. Já a mãe, que tinha ocupação registrada como faxineira, com renda de pouco mais de R$ 3 mil, movimentou cerca de R$ 9 milhões no período analisado.