Célia Barbosa Mendonça (Reprodução/ Instagram de Márcio Antônio Barbosa de Mendonça)\nA Polícia Militar do Tocantins (PMTO) informou, nesta quinta-feira (19), o falecimento de Célia Barbosa Mendonça, mãe do comandante-geral da corporação, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça. A morte aconteceu na noite de quarta-feira (18), em Palmas.\nNascida em 27 de março de 1945, Célia deixa o esposo, o coronel da reserva da Polícia Militar de Goiás (PMGO), Antônio Barbosa Filho, além de três filhos.\nEm nota oficial, a PMTO manifestou “profundo pesar” pela morte e destacou que ela será lembrada “pelo carinho, pela dedicação à família e pelos valores que deixou como legado”.\nA corporação também prestou solidariedade ao comandante-geral, familiares e amigos, e desejou força para enfrentar a perda.\nMPTO afirma que denunciou motorista por morte de ex-secretário da Seagro