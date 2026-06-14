Em meio às emoções da Copa do Mundo, a mãe do árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio contou ao g1 que foi à missa para agradecer após a estreia do filho no torneio. Embora esta seja a terceira participação de Wilton em Copas do Mundo, Maria Rita Pereira Bruno, de 60 anos, moradora de Teresina de Goiás, ainda se emociona ao vê-lo em campo.\nFui agradecer pelo lindo trabalho de Wilton no jogo da Copa do Mundo. Desde que fiquei sabendo que ele ia apitar o primeiro jogo, eu pedia muito a Deus sabedoria para que ele fizesse um bom trabalho”, relatou à repórter Letícia Fiuza.\nMaria contou que a família se reuniu para acompanhar a partida. Nas redes sociais, o nome de Wilton chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Brasil no X durante e após o jogo entre México e África do Sul.\nFiquei muito emocionada. A família toda ficou muito emocionada quando viu ele entrando no estádio para apitar um jogo tão esperado e sonhado. Ele fez um lindo trabalho, com muita sabedoria e responsabilidade. Lutou muito para chegar onde está hoje”, afirmou.