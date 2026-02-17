-VÍDEO: Mãe de jovem com sequelas por cheirar pimenta desabafa após três anos do acidente (1.3375434)\nTrês anos se passaram desde que a trancista Thaís Medeiros de Oliveira, de 28 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma grave reação alérgica ao cheirar um frasco de pimenta em conserva. A mãe da jovem, Adriana Medeiros, em uma publicação nas redes sociais, fez um desabafo.\nFilha, hoje faz 3 anos que sua vida mudou. Sinto tanto, filha, por tudo. Eu queria estar no seu lugar e você aqui cuidando de tudo... Saiba que eu te amo além da vida”, disse.\nTrancista necessita de cuidados 24 horas por dia após sofrer parada cardiorrespiratória há três anos; mãe relatou rotina em desabafo emocionante (Reprodução/Instagram Thaís Medeiros)\nCuidados 24h por dia\nThaís recebe uma alimentação especial, faz sessões de fisioterapia e fonoaudiologia e necessita de medicamentos, fraldas descartáveis e outros cuidados essenciais. Essas despesas somam aproximadamente R$ 16 mil por mês para a família, conforme a mãe contou ao O POPULAR.