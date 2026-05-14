Foi identificado pela Polícia Civil que a mulher suspeita de movimentar, junto com a filha, mais de R$ 20 milhões por meio de jogos de azar em Palmas declarava trabalhar como faxineira e ter renda mensal de pouco mais de R$ 3 mil. Segundo apurado pela Operação Tigre de Areia, a mulher movimentou R$ 9 milhões do valor total apenas em seu nome.\nA operação tem como objetivo combater a exploração de jogos ilegais de azar em plataformas digitais. Nesta quinta-feira (14), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. A filha, que é influenciadora digital, é apontada como a principal suspeita e declarava renda mensal inferior a R$ 4 mil.\nA influenciadora é Lara Luiza Cabral. A equipe dela foi procurada pelo g1 e JTo, mas não respondeu aos contatos. A defesa da mãe dela não foi localizada até a última atualização desta reportagem.