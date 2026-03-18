Victória Cristina cursava o 8º ano do ensino fundamental (Arquivo Pessoal/Valéria Soares)\nA mãe da adolescente Vitória Cristina Soares da Paixão, de 13 anos, que morreu após um acidente de moto, lamentou a perda da filha. Segundo ela, a menina era filha única e muito carinhosa.\nA jovem morreu na manhã de quinta-feira (12), na GO-060, em Trindade. Ao g1, a mãe dela explicou como está sendo lidar com a perda da filha.\n“Tirou a luz da nossa vida. Ela encantava todo mundo. Minha mãe está desolada pela perda da única neta dela. Eu estou despedaçada com a perda da minha filha, ela era muito carinhosa”, disse.\nAinda segundo ela, a filha amava os animais e sonhava em ser veterinária. Ela lembrou que Vitória constantemente levava animais que encontrava na rua para casa.\nTambém neta única, a mãe destacou o amor que a filha tinha pela avó materna, Maria Zenaide, de 43 anos, e bisavó, de 69, que ajudava com os cuidados dela junto ao padrasto.