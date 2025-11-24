A mãe da adolescente de 16 anos que escapou do cárcere privado e de torturas, foi presa em flagrante juntamente com o padrasto da jovem e outra mulher com quem mantinham um relacionamento trisal, de acordo com a TV Anhanguera. A jovem, que apresentava sinais de desnutrição e marcas de queimaduras e agressões, foi resgatada na madrugada desta sexta-feira (21), quando conseguiu fugir e pedir ajuda em um ponto de ônibus no Setor Leste Vila Nova.\nPor não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para posicionamento.\nO caso veio à tona na madrugada de sexta-feira (21), quando a jovem conseguiu fugir do local onde era mantida presa e pedir ajuda em um ponto de ônibus. Desnutrida e com diversas marcas de agressões, queimaduras e hematomas, ela foi resgatada por equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR).